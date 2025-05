La Germania mira a costruire l'esercito convenzionale più forte d'Europa Il cancelliere Merz si impegna a favore di ingenti spese per la difesa e di un nuovo servizio militare volontario.

HQ Le ultime notizie sulla Germania . Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha annunciato l'intenzione di trasformare la Bundeswehr nella forza convenzionale più forte d'Europa, promettendo ampi finanziamenti e un nuovo programma militare volontario, ha detto nella sua prima dichiarazione di governo. Questa mossa riflette il passaggio della Germania verso una maggiore prontezza militare tra le crescenti preoccupazioni per la sicurezza della Russia. Merz ha sottolineato l'importanza della forza come deterrente e si è impegnato a continuare a sostenere l'Ucraina senza un coinvolgimento diretto nel conflitto. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz in Piazza dell'Indipendenza durante una visita a Kiev, in Ucraina, il 10 maggio 2025 // Shutterstock