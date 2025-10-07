La Germania potrebbe ritirarsi dall'Eurovision se Israele fosse escluso

HQ

Molti paesi hanno minacciato di ritirarsi dall'Eurovision se Israele parteciperà. Ora, la Germania ha preso la direzione opposta. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha avvertito che la Germania potrebbe saltare l'Eurovision 2026 se a Israele verrà impedito di partecipare. L'annuncio arriva in mezzo a crescenti polemiche, con alcune delle più grandi emittenti europee che valutano anche potenziali ritiri. Nel frattempo, l'Unione Europea di Radiodiffusione ha in programma una speciale votazione online a novembre per decidere il destino di Israele nella competizione, evidenziando le tensioni senza precedenti che circondano l'evento. Cosa ne pensa?