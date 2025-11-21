La Germania prepara un importante aumento di finanziamenti per l'Agenzia Spaziale Europea
Berlino segnala fino a 5 miliardi di euro per l'ESA come parte di una più ampia spinta verso la sicurezza e la difesa spaziale.
La Germania si sta preparando ad aumentare il suo contributo all'Agenzia Spaziale Europea, con funzionari (tramite Reuters) che indicano che Berlino potrebbe impegnarsi fino a 5 miliardi di euro alla conferenza ESA della prossima settimana a Brema. La cifra rappresenterebbe un salto significativo rispetto ai circa 3,5 miliardi di euro impegnati tre anni fa.
La mossa si inserisce in una più ampia strategia nazionale sulla sicurezza spaziale presentata questa settimana, che delinea piani per investimenti a lungo termine fino a 35 miliardi di euro per rafforzare le capacità della Germania in orbita e sostenere nuove iniziative di difesa.
In vista della conferenza, il governo chiede anche un approccio più flessibile all'interno dell'ESA, combinando grandi programmi di punta come il razzo Ariane con un ruolo più forte per progetti più piccoli guidati dalle startup. Berlino sostiene che l'Europa avrà bisogno sia di scala che di agilità man mano che la competizione si intensifica, soprattutto con un rinnovato focus sulle missioni lunari.