La Germania rafforza il programma spaziale militare con satelliti e laser

HQ

La Germania sta preparando un importante investimento di 35 miliardi di euro in capacità spaziali militari per contrastare le crescenti minacce da Russia e Cina, secondo il maggiore generale Michael Traut, capo del Comando Spaziale tedesco (via Reuters). Il piano include satelliti spia, aerei spaziali e sistemi non cinetici come i laser, volti a proteggere le risorse tedesche e alleate in orbita.

Al centro del programma c'è SATCOM Stage 4, una rete satellitare militare sicura composta da oltre 100 satelliti criptati. Traut afferma che il sistema seguirà il modello dell'Agenzia per lo Sviluppo Spaziale degli Stati Uniti, fornendo capacità di comunicazione in orbita terrestre bassa e di tracciamento missilistico. La costellazione è pensata per rafforzare la postura di deterrenza della Germania e garantire comunicazioni affidabili anche in contestazioni contestate.

Maggior Generale Michael Traut

Il programma si concentra anche su modi non distruttivi per disturbare potenziali avversari nello spazio. Traut mette in evidenza laser, sistemi di disturbo e "satelliti ispettori" capaci di avvicinarsi ad altri veicoli spaziali per sorveglianza o interferenze. La Germania ha sottolineato che non verranno dispiegate armi, sottolineando l'impegno per una difesa spaziale reversibile e mirata.

Inoltre, la Germania darà priorità ai fornitori nazionali ed europei per il progetto, mentre le principali aziende aerospaziali europee esplorano alternative allo Starlink di Elon Musk per comunicazioni sicure. Questo è un investimento che segnala l'ambizione di Berlino di affermare una maggiore indipendenza nella tecnologia della difesa e di rafforzare le capacità strategiche dell'Europa in un dominio orbitale in rapida militarizzazione...