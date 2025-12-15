La Germania scava trincee ai confini della Polonia, barriere anticarro per proteggersi dall'invasione russa

HQ

La Germania invierà truppe per aiutare a scavare trincee e costruire barriere anticarro lungo i confini della Polonia con Bielorussia e Russia, ha annunciato il cancelliere Friedrich Merz, citando le crescenti minacce alla sicurezza da parte di Mosca e la diminuzione della fiducia nel sostegno degli Stati Uniti.

Da aprile del prossimo anno, i soldati tedeschi parteciperanno a lavori di ingegneria difensiva nell'ambito dell'iniziativa polacca "Scudo Orientale", un programma nazionale di difesa da 2 miliardi di sterline volto a rafforzare il confine orientale del paese. I compiti includeranno la costruzione di sistemi di trincee, la posa di filo spinato e l'erezione di barriere per carri armati, ha dichiarato il ministero della difesa tedesco.

Un numero medio-doppio di truppe tedesche dell'esercito e delle unità di supporto parteciperà all'operazione nelle aree di confine vicino all'enclave russa di Kaliningrad e Bielorussia.

Merz ha detto che l'Europa non può più contare sugli Stati Uniti per garantire la propria sicurezza, avvertendo che la Russia ha aumentato la pressione sullo spazio aereo della NATO attraverso ripetute incursioni di droni, aerei e mongolfieri. Parlando a una conferenza del partito sabato, ha affermato che l'era della "Pax Americana" in Europa è di fatto finita e che le nazioni europee devono perseguire i propri interessi di difesa.

Le preoccupazioni per la sicurezza si sono intensificate dopo molteplici violazioni dello spazio aereo russo sulla Polonia, inclusi incidenti in cui droni sono stati abbattuti in ottobre. La Polonia, che confina sia con la Bielorussia che con Kaliningrad, ha da tempo avvertito delle minacce di guerra ibrida, inclusi sabotaggi e attacchi informatici.

La Germania ha già ampliato la sua presenza militare nella regione. All'inizio di questo mese, circa 150 soldati tedeschi e quattro Eurofighter sono stati dispiegati a Malbork, nel nord della Polonia, come parte della missione di polizia aerea della NATO. Nel 2024, le forze tedesche hanno inoltre operato sistemi missilistici Patriot vicino al confine della Polonia con l'Ucraina.

Il segretario alla difesa tedesco, Nils Schmid, ha dichiarato che il comportamento della Russia dimostra che l'Europa non può permettersi di rallentare i preparativi per la difesa, sottolineando la necessità di proteggere il fianco orientale della NATO "dal lontano nord fino al Mar Nero."

Da quando è entrato in carica, Merz ha rivisto le regole di bilancio tedesche per consentire un indebitamento illimitato per la difesa. Berlino prevede di investire oltre 650 miliardi di euro nei prossimi cinque anni, permettendo alla Germania di raggiungere i più alti obiettivi di spesa per la difesa della NATO, pari al 3,5% del PIL.