Notizie dal mondo
La Germania si muove per legalizzare la caccia al lupo dopo l'aumento degli attacchi al bestiame
La nuova legge permetterebbe l'abbattimento regionale man mano che la popolazione di lupi cresce in tutto il paese.
HQ
La camera bassa del parlamento tedesco ha approvato una legge che permetterebbe la caccia al lupo in risposta alla crescita della popolazione e all'aumento degli attacchi agli animali da allevamento. La misura fu approvata con il sostegno della coalizione di governo di centro-destra e del partito di estrema destra Alternativa per la Germania.
Se la legge smonterà la camera alta, gli stati federali tedeschi potranno autorizzare le cacce al lupo tra luglio e ottobre in aree con popolazioni dense. Anche i lupi che hanno già attaccato il bestiame possono essere colpiti indipendentemente dal loro stato di conservazione.