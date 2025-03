La Germania sospende le operazioni dell'ambasciata in Sud Sudan a causa dell'escalation di violenza Le crescenti tensioni spingono il Sud Sudan sull'orlo della guerra civile.

HQ Le ultime notizie sul Sud Sudan . La Germania ha temporaneamente chiuso la sua ambasciata nella capitale del Sud Sudan, Juba, a causa dell'intensificarsi dei disordini che minacciano di far ripiombare la nazione nella guerra civile, un paese che si sta ancora riprendendo da una guerra civile che si è conclusa solo sette anni fa. Le recenti azioni del presidente Salva Kiir, tra cui la destituzione del governatore dello stato dell'Alto Nilo, hanno innescato feroci scontri tra le forze governative e le milizie etniche allineate con i leader rivali, in particolare il primo vicepresidente Riek Machar. In risposta, il ministero degli Esteri tedesco ha sottolineato la responsabilità critica di Kiir e Machar di prevenire ulteriori spargimenti di sangue e onorare i loro accordi di pace, chiudendo temporaneamente la sua ambasciata nella capitale del Sud Sudan. Il presidente del Sud Sudan Salva Kiir // Shutterstock