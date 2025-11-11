La Germania spenderà 26,5 miliardi di euro per l'equipaggiamento dei soldati e i veicoli corazzati
Il ministero della Difesa dettaglia gli aggiornamenti per una Bundeswehr più grande.
La Germania sta preparando un investimento di 26,5 miliardi di euro per dotare le sue truppe di nuovi vestiti, equipaggiamento personale e veicoli corazzati a ruote nel prossimo decennio, secondo un documento del ministero delle Finanze (via Reuters).
Secondo Reuters, quasi 19 miliardi di euro andranno al programma FASER, che aggiorna l'abbigliamento e le attrezzature mentre il governo mira ad espandere la Bundeswehr a circa 460.000 soldati entro la metà degli anni 2030, rispetto ai circa 280.000 attuali.
Altri 7,5 miliardi di euro sono previsti fino al 2037 per i nuovi veicoli corazzati a ruote, che probabilmente coinvolgeranno da 3.000 a 5.000 unità Boxer prodotte congiuntamente da Rheinmetall e KNDS, secondo fonti parlamentari che Reuters cita nello stesso articolo.
I piani arrivano mentre la Germania accelera gli appalti per la difesa dopo che il cancelliere Friedrich Merz si è assicurato il sostegno per esentare le spese militari dai limiti del debito. La spesa totale per la difesa per il 2026, compresi i fondi speciali, dovrebbe raggiungere i 117,2 miliardi di euro.