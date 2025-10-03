Gamereactor

La Germania spinge per l'abbattimento dei droni dopo gli avvistamenti dei droni all'aeroporto di Monaco

"La nostra polizia deve essere in grado di abbattere immediatamente i droni. Abbiamo bisogno di sovranità sul nostro spazio aereo".

Questa mattina abbiamo ricevuto la notizia che l'aeroporto di Monaco di Baviera è stato costretto a sospendere le operazioni giovedì sera dopo molteplici avvistamenti di droni, lasciando i passeggeri bloccati e costringendo diversi voli a essere dirottati verso le città vicine. Ora, le autorità tedesche stanno affrontando una crescente pressione per dotare la polizia dei poteri per abbattere i droni dopo l'ultimo incidente. "La nostra polizia deve essere in grado di abbattere immediatamente i droni", ha detto Markus Soeder, premier della Baviera, di cui Monaco è la capitale. "La Baviera sta promulgando una legge accelerata per questo. L'infrastruttura deve rimanere sempre funzionale. Abbiamo bisogno di sovranità sul nostro spazio aereo". Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo al seguente link. Go!

