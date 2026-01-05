La giovane stella del Bayern Monaco Lennart Karl rivela il sogno di giocare per il Real Madrid

HQ

Lennart Karl, uno dei giocatori del Bayern Monaco e una grande promessa per il futuro del club, ha rivelato le sue ambizioni di giocare in futuro al Real Madrid. Karl, 17 anni (compirà 18 anni a febbraio), ha giocato per la prima volta con la prima squadra del Bayern Monaco nel giugno 2025, durante la pesante vittoria per 10-0 contro l'Auckland City ai Mondiali per Club FIFA.

Il centrocampista offensivo è sempre più presente in Bundesliga, diventando il più giovane a segnare in tre partite consecutive di Champions League. Il suo attuale contratto scade nel 2028 e il Bayern Monaco cercherà sicuramente di trattenerlo per il futuro, ma Karl ha recentemente rivelato che il suo sogno è giocare al Real Madrid.

Karl, durante una visita al gruppo di tifosi del Bayern lo scorso fine settimana, ha detto: "Il FC Bayern è un club molto grande. È un sogno suonare lì. Ma a un certo punto voglio assolutamente andare al Real Madrid".

"Quello è il mio club dei sogni, ma manteniamolo tra noi." Naturalmente, i suoi commenti non sono rimasti lì e hanno iniziato a girare, causando un bel trambusto in Germania, e probabilmente arrivando alle orecchie degli scout del Real Madrid, che lo monitoreranno da vicino...

Lennart gioca per il Bayern Monaco da quando aveva 12 anni. Spera che, con le sue buone prestazioni con il Bayern Monaco, possa convincere Julian Nagelsmann a convocarlo per la prima squadra tedesca e a partecipare ai Mondiali. Ha già giocato in tutte le categorie inferiori della nazionale tedesca.