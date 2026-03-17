La Grecia approva un aggiornamento della difesa da 4 miliardi di euro con scudo aereo e revisione dell'F-16
Il paese cerca di modernizzare le proprie forze e mantenere l'equilibrio con la rivale regionale Turchia.
La Grecia ha approvato piani per spendere circa 4 miliardi di euro in un nuovo sistema di difesa aerea e aggiornamenti alla sua flotta di caccia F-16, secondo funzionari a conoscenza della decisione.
Una commissione parlamentare ha dato il via libera a un sistema di difesa missilistica e anti-droni multilivello da 3 miliardi di euro, noto come "Scudo d'Achille", con Israele che dovrebbe fornire componenti chiave. Il progetto fa parte di sforzi più ampi volti a rafforzare le difese aeree del paese.
Il piano prevede anche l'aggiornamento di 38 vecchi jet F-16 allo standard moderno "Viper" per un costo di circa 1 miliardo di euro. Atene mira a investire pesantemente nelle sue forze armate fino al 2036, mentre cerca di modernizzare le sue forze e mantenere l'equilibrio con la rivale regionale Turchia.