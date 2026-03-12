La guerra in Iran è costata agli Stati Uniti più di 11 miliardi di dollari nei primi sei giorni

HQ

La guerra contro l'Iran è già costata agli Stati Uniti più di 11,3 miliardi di dollari nei primi sei giorni, secondo le stime presentate da funzionari dell'amministrazione di Donald Trump durante un briefing a porte chiuse al Congresso.

La cifra, condivisa questa settimana con i senatori statunitensi, riflette solo una parte della spesa militare iniziale e non rappresenta l'intero costo del conflitto. I funzionari hanno detto ai legislatori che solo nei primi due giorni di attacchi sono stati utilizzati munizioni per un valore di 5,6 miliardi di dollari, mentre le forze statunitensi e israeliane lanciavano attacchi su larga scala iniziati il 28 febbraio.

I legislatori ora si aspettano che la Casa Bianca richieda ulteriori finanziamenti al Congresso, che potrebbero raggiungere almeno 50 miliardi di dollari. Alcuni membri del Congresso hanno anche sollevato preoccupazioni per il rapido esaurimento delle scorte militari, mentre il Pentagono collabora con appaltatori della difesa per rifornire le armi utilizzate nella campagna.

La cifra di 11,3 miliardi di dollari è stata riportata per la prima volta mercoledì dal New York Times.