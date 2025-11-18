La guerra legale tra Kylian Mbappé e Paris Saint-Germain continua, ognuno chiedendo centinaia di milioni di euro

HQ

La disputa legale tra il giocatore francese Kylian Mbappé e il suo ex club Paris Saint-Germain continua, con entrambe le parti che hanno presentato controcause chiedendo centinaia di milioni di euro all'altro. Mbappé ha chiesto salari non pagati più risarcimento per le presunte molestie subite dal club, marginalizzate quando si è rifiutato di firmare un nuovo contratto nell'estate del 2023.

In totale, l'avvocata di Mbappé, Delphine Verheyden, rivendica 55 milioni di euro di bonus e salari non pagati, più altri 200 per danni dovuti al trattamento ricevuto dal club, una grande "pressione psicologica e mediatica contro il mio cliente" che gli ha causato un "periodo terribile" (tramite EFE). Mbappé è stato escluso dalla pre-stagione 2023 e non ha giocato la prima partita della stagione, costretto ad allenarsi con i giocatori che stavano per lasciare il club, una pratica che ha colpito anche altri giocatori e ha portato il sindacato francese a presentare un reclamo, secondo Le Monde.

Secondo il PSG, Mbappé tornò in campo quella stagione dopo aver firmato un accordo in cui il giocatore avrebbe ceduto parte del suo stipendio per proteggere la salute finanziaria del club, dato che aveva rifiutato un trasferimento di 300 milioni di euro in Arabia Saudita, ma il giocatore e il suo avvocato affermarono che quel tipo di accordo verbale non è valido, ed è una "fantasia" del club, che pretende il resto dei pagamenti.

Nel frattempo, il club parigino chiede 180 milioni di euro come risarcimento per la "sprecata opportunità" di rifiutare tale trasferimento in Arabia Saudita. Negano anche qualsiasi illecito o molestia nei confronti del giocatore, affermando che si è comportato in modo "sleale" tra luglio 2022 e giugno 2023. Mbappé concluse quella stagione firmando come free agent per il Real Madrid.