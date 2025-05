La HMS Dragon si unisce alle esercitazioni di difesa missilistica della NATO nel Nord Atlantico La nave da guerra della Royal Navy salpa per la più grande esercitazione a fuoco vivo d'Europa.

HQ Le ultime notizie sul Regno Unito . Ora sappiamo che la HMS Dragon ha lasciato Faslane per partecipare al Formidable Shield 2025 della NATO, un'importante esercitazione integrata di difesa aerea e missilistica nel Nord Atlantico. Il cacciatorpediniere britannico si unirà a 16 navi, 27 aerei e 8 unità di terra provenienti da 11 nazioni alleate per testare le difese collettive contro le minacce subsoniche, supersoniche e balistiche. L'esercitazione, guidata dalla Sesta Flotta degli Stati Uniti e da STRIKFORNATO, mira a perfezionare le capacità di coordinamento e deterrenza alleate attraverso complessi scenari di fuoco vivo. Dai un'occhiata ad alcune immagini qui sotto. PORTSMOUTH, Regno Unito - 5 MARZO 2021: Il cacciatorpediniere Type 45 della Royal Navy HMS DRAGON torna al suo porto di origine dopo tre settimane di addestramento operativo in mare // Shutterstock