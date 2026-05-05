La leggenda del basket portoricano José Ortiz 'Piculín' muore all'età di 62 anni

HQ

José Rafael Ortiz, soprannominato 'Piculín', ex giocatore di basket portoricano, è venuto a mancare all'età di 62 anni, dopo una lunga malattia, tre anni dopo essere stato diagnosticato con un cancro colorettale. Ortiz ha giocato in NBA, in Europa, essendo incluso uno dei pochi giocatori a giocare sia per il FC Barcelona che per il Real Madrid, mentre rappresentava Porto Rico in quattro Giochi Olimpici, da Seul 1988 ad Atene 2004.

Ortiz, che ha giocato a basket universitario in Oregon, è diventato il primo portoricano a essere scelto nel draft NBA, nel draft del 1987, come numero 15 assoluto. Ha giocato due stagioni per gli Utah Jazz prima di essere svincolato dalla squadra, e ha giocato brevemente per il Real Madrid prima di unirsi al FC Barcelona la stagione successiva (1990/91), dove ha giocato due stagioni, vincendo la Coppa del Re di Spagna e classificandosi secondo nella FIBA European Champions Cup (l'attuale Eurolega).

Ha giocato per altri club in Andorra, Spagna, Grecia e Venezuela, prima di tornare a Porto Rico, nel suo club più longevo, i Cangrejeros de Santurce, prima di ritirarsi ai Capitanes de Arecibo nel 2006, concludendo una carriera di 26 anni che gli ha valso diversi record nel basket portoricano e l'ingresso nella FIBA Basketball Hall of Fame nel 2019.

Il suo soprannome, Piculín, è un riferimento al personaggio del Mago di Oz, ed era anche conosciuto come Il Concorde in riferimento all'aereo.