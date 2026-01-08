La leggenda del football Kevin Keegan rivela la diagnosi di cancro

HQ

Kevin Keegan, 74 anni, ex allenatore e giocatore dell'Inghilterra, ha rivelato di essere stato diagnosticato con un cancro. La sua famiglia ha detto che recentemente era stato ricoverato in ospedale per sintomi addominali, e ulteriori esame hanno rivelato una diagnosi di cancro. "Kevin è grato al team medico per il loro intervento e le cure continue. In questo momento difficile, la famiglia chiede privacy e non farà ulteriori commenti."

Diverse squadre di calcio, così come la Football Association e la Premier League, inviarono messaggi di sostegno a Keegan. "Tutti noi del LFC e dell'associazione ufficiale degli ex giocatori Forever Reds inviamo i nostri migliori auguri a Kevin, alla sua famiglia e ai suoi amici", ha detto il Liverpool.

Keegan ha giocato come attaccante o centrocampista nello Scunthorpe United, Liverpool, Hamburg SV, Southampton, Newcastle United e Blacktown City. Successivamente divenne allenatore di Newcastle, Fulham, Manchester City e Inghilterra, diventando l'unico allenatore a diventare campione nei tre club che allenò nella sua prima stagione (Newcastle nel 1993, Fulham in seconda divisione nel 1999 e Manchester City nel 2002).

Da giocatore, vinse due palloni d'oro nel 1978 e 1979, tre titoli di Lega con il Liverpool e la Bundesliga con l'Amburgo, oltre alla Coppa dei Campioni del 1977 con il Liverpool.