La Lexus LFA rinasce come EV

L'auto che Jeremy Clarkson ha definito una delle migliori che abbia mai guidato, la Lexus LFA, è pronta a un ritorno, ma in una nuova versione che probabilmente non si adatta bene alla posizione del presentatore sulle auto elettriche.

Perché sembra che Lexus reintrodurrà la LFA come EV in futuro, anche se i dettagli concreti sono scarsi. Come può confermare InsideEVs, condivide la piattaforma con la Toyota GR GT, ma ha una trasmissione elettrica.

Questo, in termini di dettagli, è tutto ciò che sappiamo, e Lexus sottolinea che la carrozzeria attuale è un concetto. Tuttavia, hanno mostrato la nuova LFA con dettagli d'impatto attraverso una serie di scatti, che gli esperti dicono siano simili a come sarà l'auto finale.