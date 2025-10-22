La Lituania avverte la Bielorussia dopo che un pallone aerostatico ha interrotto il traffico aereo

HQ

La Lituania ha riaperto il suo principale aeroporto e i valichi di frontiera con la Bielorussia dopo una notte di interruzioni dello spazio aereo causate da palloni aerostatici di trafficanti alla deriva a Vilnius.

Le autorità hanno detto che diversi palloni sono atterrati nelle vicinanze della capitale, provocando cancellazioni temporanee dei voli e chiusure delle frontiere.

Ora, il primo ministro Inga Ruginiene ha avvertito che il ripetersi di tali incidenti innescherebbe l'immediata chiusura delle frontiere.

"Se si ripeteranno attraversamenti così importanti di palloncini oltre il nostro confine, reagiremo immediatamente e chiuderemo il nostro confine con la Bielorussia... Non faremo concessioni alla Bielorussia".

L'evento ha segnato la seconda intrusione nello spazio aereo questo mese, aggiungendosi alle preoccupazioni più ampie per le interruzioni aeree in tutta Europa nelle ultime settimane.

Cosa ne pensa? Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo nel post qui sotto o al seguente link. Go!