La Lituania dispiegherà mine anticarro lungo i confini tra Bielorussia e Russia

Le ultime notizie sulla Lituania . Il paese ha annunciato lunedì un piano decennale da 1 miliardo di euro per rafforzare i suoi confini con la Bielorussia e la Russia dispiegando mine anticarro e potenziando le infrastrutture militari.

Secondo l'annuncio (che potete leggere qui), la maggior parte dei fondi sarà destinata all'acquisto di mine e sistemi correlati, mentre ulteriori investimenti sosterranno la guerra elettronica, le capacità anti-drone e gli aggiornamenti della sorveglianza.

L'iniziativa fa parte del più ampio progetto della Linea di Difesa del Baltico con Estonia e Lettonia, in quanto i paesi lavorano per rafforzare la frontiera orientale della NATO contro potenziali minacce. Per ora, resta da vedere come queste misure influenzeranno le dinamiche di sicurezza regionale.