La maratona sarà rimossa dai Campionati Mondiali di Atletica Leggera e avrà un campionato autonomo a partire dal 2030

HQ

World Athletics ha annunciato che la maratona, e qualsiasi altra forma di corsa su strada a lungo, cesserà di far parte dei Campionati Mondiali di Atletica Leggera e che nel 2030 sarà creato un nuovo campionato autonomo, chiamato Campionati Mondiali di Maratona di Atletica, che si terrà ogni anno con uomini e donne che competono a alternanza negli anni.

I Campionati Mondiali di Atletica Leggera del 2027 (Pechino) e del 2029 saranno gli ultimi a includere la maratona come parte del calendario. Nel 2030 si terrà il primo Campionato Mondiale di Atletica Leggera Maratona, e si prevede che si terrà ad Atene, dove la disciplina è stata creata oltre 2.500 anni fa, segnando la prima edizione della competizione. I Campionati Mondiali di Atletica Leggera continueranno a svolgersi come evento annuale separato.

Sebastian Coe, presidente di World Athletics, ha spiegato che questo cambiamento è stato apportato per "creare una celebrazione globale dedicata della corsa alla maratona" ed è entusiasta di averlo in un contesto che "onora il suo patrimonio mentre plasma un campionato moderno che rifletta la scala e lo spirito della comunità globale dei corridori".