La McLaren MP4/6 del 1991 di Senna è in vendita

Se vuoi davvero possedere un pezzo di storia del motorsport e non ti accontenti di un casco indossato da Lewis Hamilton o di un guanto indossato da Max Verstappen, allora l'imminente asta di RM Sotheby's della vecchia McLaren MP4/6 del 1991 di Ayrton Senna potrebbe fare al caso tuo. L'auto di F1 è iconica come può esserlo un'auto da corsa, di proprietà di un collezionista privato a Dubai ed è attualmente in vendita per un prezzo compreso tra 12 e 15 milioni di dollari.

"Il telaio MP4/6/1 non è stata solo l'auto che ha consegnato a Senna la sua famosa prima vittoria in casa. È stata anche la prima della serie e l'auto che ha dato al brasiliano il suo primo assaggio della nuova MP4/6 quando l'ha provata insieme a Gerhard Berger all'Estoril nel febbraio 1991. L'auto stessa era un capolavoro di ingegneria consegnato dal capo progettista Neil Oatley sotto la direzione tecnica di Gordon Murray. Era dotata di un nuovissimo motore V-12 da 3,5 litri in grado di erogare 720 cavalli e girare a 13.800 giri/min, abbinato a un cambio manuale a sei marce, il tutto alloggiato in un telaio monoscocca in fibra di carbonio e rivestito con carrozzeria in fibra di carbonio. Quasi 35 anni dopo, l'MP4/6 rimane un sogno analogico, emblematico di una delle epoche più celebri della Formula 1.

Con otto vittorie nei Gran Premi e nei concomitanti Campionati Piloti e Costruttori al suo attivo, la MP4/6 ha concluso uno dei periodi di maggior successo della McLaren nelle competizioni moderne. Sarà per sempre il modello che ha dato a Senna il suo ultimo Campionato del Mondo e rappresenta l'ultima volta che il Campionato del Mondo sarebbe stato vinto da un'auto con cambio manuale e motore V-12. In un mondo in cui cambiava, era il meglio di una razza in via di estinzione. Il telaio MP4/6-1 è il più esaltato per il suo ruolo storico in uno dei più grandi di tutti i Gran Premi da parte di uno dei più grandi piloti di Gran Premi di tutti. Sicuramente uno dei beni più preziosi della McLaren, è notevole che a questa vettura quasi mitica sia mai stato permesso di sfuggire alla gravità della fabbrica, ma è sfuggita, essendo stata acquistata dal mittente nel 2020. Prima di essere venduto, il telaio MP4/6-1 è stato completamente rimesso in servizio in condizioni pronte per la gara da McLaren Heritage ed è stato successivamente affidato allo specialista del marchio Paul Lanzante Ltd per il cambio dei fluidi, la manutenzione e l'avviamento statico. Tornerà a Lanzante Ltd (McLaren Petersfield) per un'ulteriore ispezione e avviamento prima di essere consegnato al suo nuovo proprietario, mentre viene offerto con un certificato di autenticità McLaren e tutte le attrezzature di avviamento necessarie, tra cui il motorino di avviamento esterno, la torre dell'acqua, il cruscotto remoto, l'innesco del carburante e il preriscaldatore del motore.