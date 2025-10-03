La McLaren sta testando l'hypercar W1 a Silverstone

HQ

1.275 cavalli, ovviamente, significano che l'imminente successore della McLaren dell'hypercar P1 si sta muovendo, e con il botto.

Le consegne delle prime auto di serie (tutte sono già state vendute) inizieranno a febbraio e, in vista di questo, la McLaren e i suoi collaudatori sono impegnati con molti test, incluso l'ultimo che si è svolto a Silverstone, che potete controllare qui sotto.

McLaren:

"Guidata dal collaudatore McLaren Automotive Gareth Howell, la W1 continua a essere sottoposta a faticosi test dinamici come parte del nostro ampio programma di sviluppo. Progettata per essere spinta al limite, l'auto è stata affinata su alcune delle strade più impegnative del mondo e sui circuiti ad alte prestazioni, con Silverstone che è il terreno di prova perfetto. È qui che prende vita la McLaren omologata per la strada che accelera più velocemente. 1.275 CV dal nuovissimo propulsore ibrido MHP-8 V8 inviato solo attraverso le ruote posteriori. Nato dal know-how delle corse e del motorsport, ogni giro dell'iconico circuito è una pura dimostrazione di prestazioni, precisione e controllo".

