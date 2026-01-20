La Moldova procede con l'uscita dalla CSI guidata dalla Russia

HQ

La Moldova sta completando i passi formali per il ritiro dalla Comunità degli Stati Indipendenti (CSI) guidata dalla Russia, ha dichiarato lunedì il ministro degli Esteri Mihai Popsoi. Il paese non ha partecipato alle attività della CEI dal 2023, ma è rimasto membro dal punto di vista legale.

Popsoi ha detto che la Moldova sta denunciando tre accordi fondatori del 1991, una mossa che porrebbe fine alla sua appartenenza secondo il diritto internazionale. "Di fatto abbiamo sospeso la partecipazione, ma de jure siamo ancora lì," ha detto.

Mihai Popsoi // Shutterstock

La presidente Maia Sandu, che punta a entrare nell'UE entro la fine del decennio, ha accusato Mosca di tentare di destabilizzare il suo governo e ha fortemente criticato l'invasione russa dell'Ucraina. Sandu è stata rieletta nel 2024 e il suo partito ha mantenuto la maggioranza parlamentare.

La decisione è stata condannata dal leader dell'opposizione filorussa e ex presidente Igor Dodon, che l'ha definita inaccettabile. Gli analisti hanno affermato che il ritiro dalla CSI non porrebbe fine ai legami della Moldavia con gli ex stati sovietici, ma sposterebbe le relazioni su base bilaterale. La Moldavia si trova tra l'Ucraina e la Romania, membro dell'UE, ed è da tempo divisa tra forze politiche filoeuropee e filorusse...