La mossa di Trump sulla Groenlandia mette sotto i riflettori un altro territorio danese: le Isole Faroe

Immerse nelle acque tempestose dell'Atlantico del Nord, le Isole Faroe raramente fanno notizia a livello globale. Ma le crescenti tensioni sulla Groenlandia, innescate dalla rinnovata retorica di Donald Trump, hanno attirato (come dichiarato dal New York Times) una nuova attenzione verso un altro territorio remoto della Danimarca, che si trova a un bivio strategico e da tempo nutre ambizioni di indipendenza. Ecco tutto quello che devi sapere sulle Isole Faroe.

Dove si trovano e perché sono importanti

Le Isole Faroe sono un arcipelago di 18 isole aspre situate tra Islanda e Scozia, con circa 55.000 abitanti. Sebbene siano di piccola popolazione, occupano una posizione critica all'interno del cosiddetto GII Lac, un stretto corridoio marittimo tra Groenlandia, Islanda e Regno Unito che svolge un ruolo centrale nella pianificazione della difesa NATO e nei movimenti navali russi. Questo tratto d'acqua è una delle principali rotte utilizzate dai sottomarini russi per muoversi tra l'Artico e l'Atlantico. Con il ritiro del ghiaccio artico e l'intensificarsi della competizione militare, le Faroe sono diventate sproporzionatamente importanti nei calcoli della sicurezza globale.

Un territorio autogovernato, non uno stato

Le Faroe fanno parte del Regno di Danimarca ma governano la maggior parte dei propri affari. Controllano la politica interna, la pesca, la tassazione e gran parte della loro economia. La Danimarca rimane responsabile della difesa, della politica estera e della rappresentanza alla NATO. A differenza della Groenlandia, l'economia faroese è in gran parte autosufficiente. La pesca (soprattutto l'allevamento del salmone) sostiene esportazioni per un valore annuo di centinaia di milioni di dollari. Questa indipendenza finanziaria ha rafforzato negli ultimi anni la causa della piena sovranità.

Un lungo e complicato dibattito sull'indipendenza

L'idea dell'indipendenza faroese non è nuova. Nel 1946, una maggioranza risicata votò a favore della partenza dalla Danimarca, ma il risultato fu infine bloccato da Copenaghen. Anche gli sforzi successivi si bloccarono, spesso perché l'incertezza economica rendeva rischiosa la separazione. Nell'ultimo decennio, però, la conversazione è tornata con forza. Un'economia più forte e un rinnovato senso di identità nazionale hanno portato l'indipendenza più in alto nell'agenda politica, con negoziati per l'ampliamento dell'autonomia previsti per la ripresa all'inizio del 2026. Poi arrivò la Groenlandia.

Come la Groenlandia ha cambiato tutto

Quando Trump ha rilanciato l'idea di prendere il controllo della Groenlandia (anche solo per un breve periodo), ha scosso l'intero regno danese. La Groenlandia rispose avvicinandosi alla Danimarca, mentre Copenaghen spostò il suo focus verso la preservazione dell'unità e della sicurezza.

Alle Faroe, i leader hanno silenziosamente messo in pausa

I colloqui previsti per una maggiore autonomia sono stati rimandati, non abbandonati, mentre i politici valutavano i rischi di spingere per un cambiamento costituzionale in un momento di instabilità geopolitica. L'opinione prevalente: non era il momento di mettere a dura prova i legami all'interno del regno mentre potenze esterne osservavano da vicino.

Tra superpoteri

La posizione delle Fåer Faroe non è passata inosservata agli attori globali.



La Russia mantiene una presenza visibile nelle acque circostanti, inclusi pescherecci che continuano ad attraccarsi nei porti delle Faroe anche se gran parte dell'Europa ha tagliato i legami.



In precedenza la Cina aveva cercato di espandere la propria influenza attraverso infrastrutture di telecomunicazioni, una mossa che alla fine è stata bloccata sotto la pressione degli Stati Uniti.



La NATO ha aumentato le pattuglie e le visite ai porti, sottolineando la rilevanza militare delle isole.



Alcuni funzionari faroesi temono che navi civili (in particolare pescherecci russi) possano essere usate per la raccolta di informazioni o peggio. Con i cavi sottomarini in tutta l'Europa settentrionale sempre più vulnerabili, le preoccupazioni di sabotaggio non sono più teoriche. Quale ruolo avranno le Isole Faroe in futuro? È troppo presto per dirlo. Tuttavia, la mossa di Trump sulla Groenlandia ha messo questo territorio danese sotto i riflettori, e probabilmente ne leggeremo di più nei prossimi mesi...