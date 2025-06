La Mummia di Lee Cronin ha concluso la produzione

I fan dell'horror mangeranno bene nell'aprile 2026, poiché è stato appena confermato che Lee Cronin ha terminato la produzione del suo prossimo film, che uscirà in quel mese. Conosciuto al momento come Lee Cronin's The Mummy, i dettagli sul film sono ancora ben nascosti, ma sappiamo che le riprese sono state completate, come conferma lo stesso Cronin su Instagram.

In un nuovo post, Cronin osserva che il film è "tutto concluso", con l'immagine che presenta una foto della sua sedia da regista e in uno dei set del film, che è chiaramente una sorta di camera funeraria.

Per quanto riguarda chi possiamo aspettarci di recitare in questo prossimo progetto del regista di Evil Dead Rise, Jack Reynor guida il cast, insieme a May Calamawy, Laia Costa, Billie Roy e altri.

L'attuale data prevista per la premiere è il 17 aprile 2026. Aspettatevi un trailer probabilmente prima della fine dell'anno.