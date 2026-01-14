Trump: La NATO sarebbe "molto più formidabile ed efficace" con il controllo statunitense sulla Groenlandia

HQ

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha nuovamente insistito che la Groenlandia dovrebbe essere posta sotto il controllo degli Stati Uniti, affermando che la NATO diventerebbe "molto più formidabile ed efficace" se il territorio artico fosse in mano americana.

In un post sui social media di mercoledì, Trump ha detto che qualsiasi cosa che non sia "nelle mani" degli Stati Uniti è "inaccettabile", inquadrando la questione come una questione di sicurezza nazionale e di alleanza.

"Gli Stati Uniti hanno bisogno della Groenlandia per la sicurezza nazionale. È fondamentale per la Cupola d'Oro che stiamo costruendo," ha scritto Trump, aggiungendo che la NATO "dovrebbe essere all'avanguardia" nel garantire la sicurezza del territorio.

I suoi commenti arrivano poche ore prima che i ministri degli esteri danese e groenlandese incontrino il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance alla Casa Bianca, dopo settimane di retorica crescente da parte di Trump sul futuro della Groenlandia.