La NATO sostiene l'obiettivo di difesa di Trump, ma la Spagna si rifiuta di seguirlo "La Spagna minaccia di far deragliare il vertice della NATO", ha postato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump su Truth Social.

HQ Le ultime notizie su Stati Uniti e Spagna . I leader della NATO sono pronti ad approvare un obiettivo di spesa per la difesa significativamente più elevato durante il loro vertice all'Aia, sperando di ottenere un fermo sostegno dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. "La Spagna minaccia di far deragliare il vertice della NATO. La resistenza della Spagna alla richiesta di Donald Trump che gli alleati aumentino la loro spesa per la difesa al 5% del PIL rischia di interrompere un vertice della NATO ad alto rischio volto a placare il presidente degli Stati Uniti. L'aumento proposto risponde alle richieste di lunga data del presidente Donald Trump e ai crescenti timori per la sicurezza in Europa. Mentre tutti gli alleati hanno formalmente accettato il piano, la Spagna ha espresso la sua riluttanza, sostenendo che un minore investimento soddisfa ancora gli obblighi della NATO. Washington Dc, Stati Uniti, 4 maggio 2025: il presidente Trump torna alla Casa Bianca e parla alla stampa dopo aver trascorso il fine settimana a Mar-a-lago // Shutterstock Trump su Truth Social // Shutterstock Il primo ministro Pedro Sanchez partecipa al concerto di chiusura della presidenza spagnola dell'UE presso l'Auditorium Nazionale il 21 dicembre 2023 a Madrid, Spagna // Shutterstock