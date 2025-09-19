La Neighbourhood Watch (online) di GTA V continuerà a pattugliare fino al 24 settembre

HQ

Giovedì ha visto l'inizio della seconda settimana dell'evento "Neighbourhood Watch" per la parte multiplayer di GTA Online nel Grand Theft Auto V. Anche se sembra che GTA VI si stia finalmente profilando all'orizzonte, l'attività nella comunità online per il titolo di dodici anni fa non sta rallentando, al contrario, con alcuni che affermano che la più grande competizione di GTA VI sarà in realtà GTA Online di GTA V.

Eventi come questo, che ha preso il via il 12 settembre e fa seguito al recente evento Forest Guard, non fanno altro che incoraggiare i giocatori online, con molteplici compiti, obiettivi e ricompense da distribuire.

La vera carne al fuoco dell'evento questa volta si presenta sotto forma di "lavoro di spedizione", un po' come gli episodi di Paw Patrol, ma tutti molto seri, per adulti e PEGI 18+. Rockstar ha condiviso molti dettagli attraverso il suo Newswire e in un comunicato stampa, ma ecco alcuni punti salienti:

Collaborazione con l'agente Vincent Effenburger.

I cittadini dell'area metropolitana di Los Santos contano su di te per arginare l'ondata di corruzione nelle forze di polizia di Los Santos. Se ci riesci, sarai in grado di aggiungere un nuovo appariscente costume da poliziotto al tuo repertorio.

Los Santos Estate Police Outfit

Completa tre missioni di pattuglia per sbloccare questo costume esclusivo e ricevere un bonus di 100.000 GTA$.

Ricompense doppie nelle missioni di pattuglia

Per le prossime due settimane, ottieni il doppio di GTA$ e RP nelle missioni di pattugliamento. I membri di GTA+ ricevono ricompense quadruple.

Sconti sui veicoli della polizia

Approfitta di sconti fino al 35% su veicoli come il Vapid Dominator FX Interceptor, il Declasse Impaler LX Cruiser e altri ancora.

Stai ancora giocando a GTA Online con i tuoi amici, giocherai ai poliziotti questo fine settimana? L'evento Neighbourhood Watch termina il 24 settembre.