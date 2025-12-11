La NFL annuncia nuove date per la sua serie International Games: Monaco nel 2026 e 2028

HQ

La NFL continua a esportare il proprio sport e ha annunciato due nuove date per le International Series: Monaco ospiterà le partite della stagione regolare NFL nel 2026 e nel 2028. Le nuove date si aggiungono a Berlino, che ospiterà partite NFL nel 2027 e 2029.

La notizia arriva dopo un accordo tra la NFL, la città di Monaco e il club di calcio FC Bayern Monaco, che affitteranno il loro stadio Allianz Arena. Non saranno le prime partite NFL a Minich, dato che lo stadio del Bayern ha già ospitato partite NFL nel 2022 e 2024. Secondo la NFL, la Germania è un mercato chiave per la NFL con oltre 20 milioni di tifosi dello sport, la più grande base di tifosi in Europa.

La NFL ha già confermato diverse partite internazionali, tra cui una a Melbourne, una a Rio de Janeiro e due a Londra, con altre partite che saranno annunciate in seguito. Oltre alle partite NFL, pianificano anche attività per promuovere il flag football, il formato senza contatto dello sport che farà il loro debutto olimpico a Los Angeles 2028.