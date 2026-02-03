La NFL ospiterà la prima partita internazionale di Parigi nel 2026

HQ

Le partite internazionali della NFL sono state un enorme successo per la lega americana, con il mercato britannico particolarmente ricettivo allo sport, grazie a anni e anni di partite ospitate a Londra. Questo non cambierà tanto presto per il Regno Unito, dato che nel 2026 si giocheranno tre partite, ma altrove nel mondo ci saranno anche una moltitudine di partite.

La NFL tornerà in Australia nel 2026 per una singola partita, oltre a programmare una partita in Brasile, una in Messico e una in Germania. Oltre a questo, dopo il successo della stagione spagnola del 2025 allo stadio Santiago Bernabeu del Real Madrid, è stato stipulato un accordo pluriennale per vedere la NFL tornare nella capitale spagnola dal 2026 in poi, ma c'è ancora altro da aggiungere...

Per la prima volta, nella stagione 2026, la NFL si recherà in Francia per una partita parigina. Si terrà allo Stade de France e vedrà i New Orleans Saints come una delle due squadre presenti. L'altro non è ancora stato confermato, ma lo sapremo con certezza quando il calendario del 2026 sarà condiviso tra uno o due mesi.

Con tutte queste partite internazionali in programma, dove altro vorresti vedere la NFL ospitare una partita?