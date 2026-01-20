La NHL ha visto qualcosa di inaspettato: una rissa tra i portieri

HQ

La National Hockey League, o NHL, ha pubblicato un video insolito su X, come riportato da Finnish YLE: una brutale rissa a pugni tra due portieri.

I Florida Panthers erano nel loro campo di casa contro i San Jose Sharks. Matthew Tkachuk dei Panthers è stato placcato da Vincent Desharnais di San Jose. Più tardi, durante il primo periodo, Matthew Tkachuk attaccò Vincent Desharnais... e presto è degenerata una lite più grande.

Ma qualcosa di inaspettato è successo durante il terzo periodo. Il portiere dei Panthers, Sergei Bobrovski, e quello dei San Jose, Alex Nedeljkovic, hanno deciso che era il momento perfetto per una rissa. Si sono persino tolti i caschi prima di tirare qualche bel pugno.

Alla fine, San Jose vinse 1-4. L'unico gol dei Panthers è stato realizzato da Eetu Luostarinen.