La nonna va in modalità bestia nelle finali Tekken 8

In una delle storie più commoventi del mondo degli eSport, la 73enne Yoshie Murabe ha sconfitto il suo avversario della stessa età, Sadayuki Kato, nelle finali dellTekken 8 '11a edizione biennale dell'Amigo Club Cup, un torneo specifico per i residenti delle case di cura giapponesi.

Murabe, una giocatrice per la prima volta, ha scelto la versione rosa di Panda semplicemente perché le piace l'animale. Ma non lasciarti ingannare dalla carineria: ha usato le mosse lente ma potenti di Panda per battere il Re di Kato nella partita finale. "Sono felice di aver vinto", ha detto a GameSpark, aggiungendo con fredda sicurezza: "Non ho trovato nulla di particolarmente difficile".

L'evento è stato trasmesso in live streaming su YouTube e da allora è diventato virale, attirando l'attenzione sulla Care eSports Association, un gruppo fondato nel 2019 per portare il gioco agli anziani. Ciò che è iniziato con le versioni digitali dei giochi da tavolo si è ora evoluto in veri e propri tornei di picchiaduro, grazie in parte al rappresentante delle pubbliche relazioni e giocatore professionista di Tekken Hama-chan (Rox3Gaming).

Murabe ora dice che le piacerebbe provare altri giochi in modo competitivo. Se il suo debutto è un dato di fatto, la scena degli eSport senior ha appena trovato la sua nuova regina.