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La Norvegia ha annunciato piani per aumentare la spesa per la difesa di 115 miliardi di corone (12 miliardi di dollari) entro il 2036, portando la spesa totale per la difesa al 3,5% del PIL, in linea con gli impegni della NATO. Noi siamo... "allocando un aumento significativo delle risorse al piano a lungo termine, valutando attentamente le priorità necessarie per rafforzare rapidamente le capacità di difesa della Norvegia", ha dichiarato il Primo Ministro Jonas Gahr Stoere.

Il paese avvierà un importante programma di approvvigionamento, che includerà sei sottomarini dalla TKMS tedesca, almeno cinque fregate da BAE Systems e razzi e artiglieria a lungo raggio da Hanwha Aerospace. Inoltre, sistemi di difesa aerea a corto raggio e anti-droni, riflettendo le lezioni della guerra in Ucraina.

Alcuni progetti, come i droni marittimi a lungo raggio e le difese antiaeree balistiche, sono stati ritardati in attesa di sviluppi tecnologici e valutazioni dei costi. Il fondo sovrano norvegese da 2 trilioni di dollari permetterà al paese di finanziare questa espansione senza indebitarsi.