La Norvegia completa la flotta di F-35, rafforzando la strategia artica della NATO

La Royal Air Force norvegese ha ufficialmente completato l'acquisizione di 52 caccia F-35. Gli ultimi due velivoli, consegnati il 1° aprile, mirano a rafforzare la capacità della Norvegia nell'Artico, una regione di crescente importanza geopolitica. L'acquisizione sottolinea il ruolo crescente della Norvegia nella difesa settentrionale della NATO in mezzo alle crescenti tensioni con la Russia nella regione. Gli F-35 assicurano che la sua forza aerea possa scoraggiare potenziali minacce mentre opera in uno dei climi più difficili del mondo. Tuttavia, la manutenzione e l'integrazione di questi sofisticati jet nelle remote basi settentrionali della Norvegia presenta sfide logistiche e tecniche. Per ora, resta da vedere quanto bene la Norvegia possa sostenere il ritmo operativo necessario per mantenere la flotta pronta al combattimento. F-35 dell'aeronautica norvegese durante il rifornimento in volo-in volo sopra la Norvegia // Shutterstock