La Norvegia esorta la NATO a rimanere concentrata sulla Russia in mezzo alla disputa con la Groenlandia: "La minaccia è ancora la Russia"

Mercoledì il ministro della Difesa norvegese Tore O. Sandvik ha esortato gli alleati della NATO a mantenere il focus sulle sfide strategiche condivise, anche mentre l'alleanza affronta tensioni interne a causa della spinta del presidente USA Donald Trump per acquisire la Groenlandia. Parlando con corrispondenti esteri a Oslo, Sandvik ha descritto la situazione come "impegnativa" ma ha sottolineato che la Russia rimane la principale preoccupazione di sicurezza dell'Occidente.

"Sono tempi impegnativi. La situazione nella NATO è difficile," ha detto Sandvik. "La minaccia dimensionale per l'Occidente, per la NATO, (per) tutti i membri della NATO, è ancora la Russia." Le sue osservazioni arrivano mentre l'Artico assiste a una maggiore presenza militare russa, inclusa attività intorno alla penisola di Kola, sede di gran parte della capacità nucleare di secondo attacco russa, e della Flotta del Nord, che opera sei sottomarini armati di armi nucleari.

La Norvegia condivide un confine artico diretto con la Russia e monitora le installazioni militari nella regione, in particolare nel corridoio del Mare di Barents, l'unica via per la Flotta del Nord per accedere all'Atlantico del Nord. Sandvik ha sottolineato l'importanza della vigilanza, anche mentre le tensioni tra i membri della NATO si accendono riguardo alla Groenlandia.

I tentativi di Trump di acquisire la Groenlandia dalla Danimarca, un alleato della NATO, hanno suscitato attriti diplomatici, con i leader europei che avvertono che le azioni degli Stati Uniti potrebbero minare la coesione dell'alleanza. Sandvik ha sottolineato che, nonostante queste dispute, la NATO non deve perdere di vista la minaccia strategica a lungo termine rappresentata dalla Russia nell'Artico. "Sebbene le sfide interne richiedano attenzione, lo scopo fondamentale della NATO rimane invariato: contrastare le minacce dalla Russia e salvaguardare la sicurezza collettiva," ha concluso Sandvik.