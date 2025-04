La Norvegia impegna 937 milioni di dollari per addestrare la brigata ucraina come parte del sostegno militare ampliato Nuova collaborazione per rafforzare le capacità militari ucraine nel contesto del conflitto in corso.

HQ Le ultime notizie sulla Norvegia . Ora sappiamo che il paese nordico sta intensificando il suo impegno nei confronti dell'Ucraina, impegnando 937 milioni di dollari per l'addestramento e la preparazione di una brigata ucraina come parte di un più ampio sforzo nordico e baltico. Questo investimento, rivelato l'11 aprile dal ministro della Difesa norvegese Tore Sandvik, è destinato a rafforzare le forze di combattimento terrestri dell'Ucraina fornendo addestramento e attrezzature essenziali in stretta collaborazione con le autorità ucraine. Come parte del suo continuo sostegno, la Norvegia ha anche promesso fondi aggiuntivi per la difesa aerea, la sicurezza marittima e i droni. Per ora, resta da vedere come questi nuovi sforzi influenzeranno la strategia di difesa dell'Ucraina nel conflitto in corso. Carro armato corazzato dell'esercito norvegese con cannone e rivestimento mimetico con soldato su di esso e bandiera della Norvegia, forza di risposta della NATO // Shutterstock