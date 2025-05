La Norvegia rafforza la difesa aerea con l'acquisto del missile AIM-9X Sidewinder per gli F-35 L'accordo da 370,9 milioni di dollari rafforza le capacità dell'F-35A norvegese e l'interoperabilità con la NATO.

HQ Le ultime notizie sulla Norvegia . Ora sappiamo che il paese nordico è pronto a migliorare la sua difesa aerea con l'acquisto di 300 missili AIM-9X Block II Sidewinder, approvati dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti in un accordo da 370,9 milioni di dollari. I missili avanzati potenzieranno la flotta di F-35A della Royal Norwegian Air Force, migliorando la precisione e l'agilità nella regione artica. Il pacchetto include cicli di addestramento, unità di guida e supporto degli Stati Uniti, rafforzando l'interoperabilità della Norvegia con gli alleati della NATO.