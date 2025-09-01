La Norvegia si assicura fregate di costruzione britannica nel suo più grande investimento nella difesa fino ad oggi

HQ

Le ultime notizie sulla Norvegia . Il paese nordico ha scelto il Regno Unito come partner chiave per una nuova flotta di navi da guerra avanzate, segnando il più grande investimento nel settore della difesa del paese fino ad oggi (accordo da 14 miliardi di dollari), ha detto il governo norvegese.

L'accordo vedrà le fregate Type 26 di BAE Systems costruite a Glasgow e successivamente integrate nella Marina norvegese, migliorando le sue capacità di guerra antisommergibile. Oslo ha preso in considerazione le proposte di diversi concorrenti europei e statunitensi prima di optare per la Gran Bretagna.

"E' stata una scelta difficile, i quattro candidati hanno fornito proposte forti e competitive. Sono tutti stretti alleati. L'ampia cooperazione sulla politica di sicurezza e di difesa continuerà a pieno regime con tutti loro", ha detto Jonas Gahr Støre (qui).

Le navi rispecchieranno quelle commissionate per la Royal Navy, garantendo l'interoperabilità e la manutenzione semplificata tra i due alleati. Le consegne dovrebbero iniziare nel prossimo decennio, con un servizio che dovrebbe coprire diverse generazioni di operazioni navali.