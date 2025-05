La Norvegia si orienta verso legami di sicurezza europei più profondi I segnali di Oslo cambiano man mano che le relazioni con gli Stati Uniti diventano meno prevedibili.

HQ Le ultime notizie sulla Norvegia . Il paese nordico ha annunciato piani per rafforzare la cooperazione in materia di sicurezza con i suoi vicini nordici e i principali alleati europei, segnando una significativa ricalibrazione della sua posizione atlantica di lunga data. Pur riaffermando il suo impegno nei confronti della NATO, Oslo ha sottolineato giovedì la necessità di ridurre la dipendenza dagli Stati Uniti sempre più imprevedibili, intensificando i legami con paesi come il Regno Unito, la Francia e la Germania. Puoi leggere di più qui. VILNIUS, LITUANIA. 11 luglio 2023. Jonas Gahr Støre, primo ministro della Norvegia durante la dichiarazione alla stampa del vertice della NATO 2023. Vilnius, Lituania // Shutterstock