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La nuova Ford GT Mk IV stabilisce il terzo tempo sul giro più veloce di sempre al Nürburgring

E anche questo è stato registrato!

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Ford ha appena conquistato un posto nella storia del Nürburgring. La Ford GT Mk IV solo in pista è diventata ufficialmente la terza vettura più veloce di sempre a girare il Nürburgring Nordschleife.

Il numero principale è un tempo travolgente di 6:15.977, realizzato dal pilota ufficiale Frédéric Vervisch. Questo risultato colloca l'auto dietro solo alla Porsche 919 Hybrid Evo e alla Volkswagen ID.R nella classifica di tutti i tempi.

Ciò che rende questo risultato ancora più notevole è il tipo di auto coinvolta. A differenza delle due vetture davanti a lui, una prototipo ibrido di Le Mans e l'altra completamente elettrica, la GT Mk IV monta un motore a combustione interna pura, rendendola l'auto a benzina più veloce mai realizzata su questo leggendario circuito.

L'auto in sé è tutt'altro che legale per strada. Si tratta di una macchina solo su cingoli, ultra-limitata, costruita in collaborazione con Multimatic e con un limite massimo di soli 67 unità in tutto il mondo. È dotata di un V6 EcoBoost biturbo fortemente rielaborato che eroga oltre 800 cavalli, insieme a un telaio allungato, sospensioni da gara e un'aerodinamica aggressiva a lunga coda progettata esclusivamente per i tempi sul giro.

Potete vederlo in azione qui sotto.

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