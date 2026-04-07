La nuova Ford GT Mk IV stabilisce il terzo tempo sul giro più veloce di sempre al Nürburgring

HQ

Ford ha appena conquistato un posto nella storia del Nürburgring. La Ford GT Mk IV solo in pista è diventata ufficialmente la terza vettura più veloce di sempre a girare il Nürburgring Nordschleife.

Il numero principale è un tempo travolgente di 6:15.977, realizzato dal pilota ufficiale Frédéric Vervisch. Questo risultato colloca l'auto dietro solo alla Porsche 919 Hybrid Evo e alla Volkswagen ID.R nella classifica di tutti i tempi.

Ciò che rende questo risultato ancora più notevole è il tipo di auto coinvolta. A differenza delle due vetture davanti a lui, una prototipo ibrido di Le Mans e l'altra completamente elettrica, la GT Mk IV monta un motore a combustione interna pura, rendendola l'auto a benzina più veloce mai realizzata su questo leggendario circuito.

L'auto in sé è tutt'altro che legale per strada. Si tratta di una macchina solo su cingoli, ultra-limitata, costruita in collaborazione con Multimatic e con un limite massimo di soli 67 unità in tutto il mondo. È dotata di un V6 EcoBoost biturbo fortemente rielaborato che eroga oltre 800 cavalli, insieme a un telaio allungato, sospensioni da gara e un'aerodinamica aggressiva a lunga coda progettata esclusivamente per i tempi sul giro.

Potete vederlo in azione qui sotto.