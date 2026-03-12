La nuova guida suprema iraniana "leggermente ferita" ma ancora attiva

HQ

La nuova guida suprema iraniana, Mojtaba Khamenei, è rimasta lievemente ferita durante i primi attacchi del conflitto ma rimane attiva, ha detto mercoledì un funzionario iraniano a Reuters.

Khamenei non è apparso pubblicamente né ha rilasciato dichiarazioni da quando è stato scelto da un'assemblea clericale per succedere a suo padre, Ali Khamenei, ucciso nella prima ondata di attacchi aerei statunitensi e israeliani il 28 febbraio. La televisione statale iraniana ha definito il nuovo leader un "veterano ferito" del conflitto.

Visto come un intransigente strettamente allineato con il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, Mojtaba Khamenei era da tempo considerato il principale candidato per la guida del paese. Le autorità affermano che ha avuto un ruolo chiave dietro le quinte per anni alla direzione dell'ufficio del padre, anche se è rimasto relativamente sconosciuto al pubblico iraniano più ampio.