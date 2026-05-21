La nuova periferica porta il gaming online sulla Mega Drive

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Un matrimonio tra il supporto online e Sega non è una novità. Il loro Dreamcast è stato il primo console a essere dotato di connettività integrata appena uscito dalla scatola quando è stato lanciato nel 1998. Né la successiva PlayStation 2 né la GameCube offrirono questa cosa, e fu solo con la Xbox alla fine del 2001 che le console tornarono a supportare internet.

Il fatto è però che il Dreamcast non è stata la prima volta che Sega voleva console connesse; nella generazione precedente, avevano rilasciato il Sega NetLink per Saturn, che rendeva possibile giocare online a titoli come Sega Rally Championship Plus, Daytona USA: CCE NetLink Edition e Saturn Bomberman contro altri. Anche prima di allora, avevano anche rilasciato Meganet in Giappone e il Sega Channel in Occidente per il Mega Drive.

E ora sembra sia il momento di rimettere in funzione il Mega Drive. Time Extension riporta che uno sviluppatore spagnolo ha lanciato una campagna Kickstarter per qualcosa chiamato MegaWifiAddon. È descritto come segue:

"Dopo innumerevoli prototipi, test con hardware reale e lo sviluppo di firmware e software personalizzati, MegaWifiAddon è diventato una realtà tangibile. Non è solo un accessorio: è un ponte tra le generazioni.

"Questo progetto è pensato per chi è cresciuto con cartucce, CRT e radio FM, ma anche per chi vuole scoprire fino a che punto può arrivare l'hardware retrò quando viene data una seconda possibilità."

Il prodotto ha già raggiunto il suo obiettivo di finanziamento (fissato piuttosto modestamente), e se vuoi collegare il tuo Mega Drive per giocare online con altri, vai qui per leggere di più, guardare un video e magari comprarti un'unità.