HQ

La Palestina, che si è qualificata per la Coppa Araba ai rigori, ha sorpreso i padroni di casa Qatar con una vittoria per 1-0 nella prima giornata della fase a gironi allo stadio Al Bayt.

Un autogol nel finale di Sultan Al Brake al 95° minuto ha dato la vittoria alla squadra palestinese, grazie a un colpo di testa di Mohammed Saleh che è entrato in porta quando Al Brake ha tentato di allontanare. In seguito celebrò Cristiano in stile Ronaldo.

La Palestina, che è stata costretta ad allenarsi in altri paesi arabi a causa della guerra con Israele, e ha persino trasferito i propri campi di sviluppo in Cile, ha giocato alcune partite amichevoli in Spagna per aiutare la squadra del tè a ritrovare forza, e finora ha funzionato con due importanti vittorie per le sue aspirazioni alla Coppa Araba... battendo il Qatar, una nazione qualificata per la Coppa del Mondo del prossimo anno per meriti sportivi.

La Coppa Araba FIFA 2025 è iniziata lunedì e durerà fino al 18 dicembre 2025. Si tiene ogni quattro anni, e l'Algeria ha vinto l'ultima edizione nel 2021. La Palestina ha giocato lì in cinque occasioni, senza mai andare oltre la fase a gironi. I prossimi rivali nella fase a gironi saranno Siria e Tunisia.