La petroliera sospettata di aver lanciato droni in Danimarca lascia il porto francese dopo le indagini

Abbiamo appena ricevuto la notizia che la petroliera nota come Puspha o Borocay, precedentemente trattenuta al largo della Francia occidentale e sospettata di operare all'interno della cosiddetta flotta ombra della Russia, ha ripreso tranquillamente il suo viaggio lungo il Golfo di Biscaglia. Funzionari francesi ed europei avevano esaminato la nave, ma non è stata data alcuna spiegazione per il suo rilascio. Le indagini continuano, con le autorità che si astengono dal commentare potenziali legami con i recenti incidenti regionali di droni. Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo al seguente link. Go!