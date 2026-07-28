La Pokémon Company utilizzerà il riconoscimento facciale nei negozi Pokémon TCG per scoraggiare gli scalper

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Se conosci Pokémon, sai senza dubbio che, oltre a essere un fenomeno culturale negli ultimi 30 anni, è anche il franchise di intrattenimento più redditizio della storia, e una grande parte dei suoi ricavi attuali proviene da carte Pokémon TCG. Anche se la maggior parte vale poco più del cartone su cui sono stampati, alcuni hanno raggiunto centinaia di migliaia di dollari nel corso della storia del gioco, e ora è più un'impresa commerciale per gli 'utenti' che un vero gioco di carte.

La questione della speculazione sulle carte da collezione Pokémon è diventata un problema così grave che persino il governo giapponese cerca modi per limitare l'acquisto in massa di carte da parte degli speculatori, che manipolano così i prezzi di mercato a piacimento. La Pokémon Company ha cercato di anticipare la legislazione e ha già lanciato un sistema 'anti-accumulo'. Secondo i rapporti di Nintendosoup, questa settimana è stato implementato un sistema di riconoscimento facciale collegato ai documenti d'identità in cinque negozi ufficiali Pokémon TCG.

I clienti in età scolastica primaria o superiore devono inserire il loro numero di accesso nel sistema quando ritirano un biglietto d'ingresso numerato per il negozio, e il personale contatterà i clienti che tentano di entrare nello stesso negozio più volte. Secondo la dichiarazione sul sito ufficiale Pokémon TCG, questa misura viene adottata per "fornire un ambiente di acquisto sicuro a tutti i clienti, prevenire la criminalità e garantire il rispetto delle normative di ingresso e acquisto pertinenti".

Cosa ne pensi di questa misura? Sei d'accordo nel limitare gli acquisti nei negozi di carte Pokémon, o dovrebbero rimanere senza restrizioni come finora?