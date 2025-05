La polizia britannica arresta un uomo per incendio doloso dopo l'incendio nella residenza di Keir Starmer Le autorità indagano su un potenziale collegamento con altri incendi recenti.

HQ Le ultime notizie sul Regno Unito . Ora sappiamo che la polizia britannica ha arrestato un uomo di 21 anni con l'accusa di incendio doloso a seguito di un incendio nell'ex casa del primo ministro Keir Starmer nel nord di Londra. L'incendio, segnalato lunedì, ha causato danni alla proprietà ma nessun ferito. Le autorità stanno anche indagando su altri due incendi nella zona, con gli agenti dell'antiterrorismo che conducono le indagini a causa del legame con una figura pubblica di alto profilo. Londra, Regno Unito - 22 marzo 2021: il leader del partito laburista Keir Starmer lascia LBC Radio // Shutterstock