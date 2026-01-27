La polizia immigrazione USA ICE aiuterà nella sicurezza durante le Olimpiadi invernali in Italia
Ma secondo l'ICE, tutte le operazioni di sicurezza sono sotto la supervisione dell'Italia.
Gli agenti ICE della polizia immigrazione degli Stati Uniti forniranno assistenza nelle operazioni di sicurezza statunitensi durante le Olimpiade Invernali, che si terranno dal 6 al 22 febbraio a Milano e Cortina d'Ampezzo, in Italia.
Secondo quanto riferito dalla polizia dell'immigrazione degli Stati Uniti all'AFP, ICE non "condurrà operazioni di controllo dell'immigrazione all'estero", secondo quanto riportato dalla YLE finlandese.
"La Divisione Investigazioni sulla Sicurezza Interna dell'ICE sosterrà il Servizio di Sicurezza Diplomatica del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e la nazione ospitante nell'indagare e mitigare i rischi posti dalle organizzazioni criminali transnazionali durante le Olimpiadi."
Come previsto, questo ha suscitato molte discussioni in Italia dopo che due civili sono stati uccisi durante operazioni di controllo dell'immigrazione a Minneapolis, Minnesota.
Il Vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance e il Segretario di Stato Marco Rubio sono presenti alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi a Milano il 6 febbraio 2026.