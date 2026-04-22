La polizia smantella il più grande centro di pirateria per manga in lingua spagnola

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La Polizia Nazionale spagnola ha informato oggi del successo di una grande operazione volta a smantellare un'organizzazione illegale composta da tre individui che distribuivano fumetti manga piratati da oltre un decennio.

Descritta come "la più grande piattaforma illegale di distribuzione di manga in lingua spagnola", la sede centrale del sito si trovava ad Almería, dove i proprietari furono arrestati per presunti reati di proprietà intellettuale in corso. Durante l'operazione, la polizia ha sequestrato hardware e wallet freddi per criptovalute per un valore superiore a 400.000 euro, impedendo al contempo il lancio di un nuovo sito sotto la stessa gestione.

Il sito di manga pirata era attivo dal 2014 e attirava milioni di utenti in tutto il mondo. Oltre la Spagna, la piattaforma era molto utilizzata in tutto il mondo di lingua spagnola, con milioni di utenti mensili che alimentavano un'attività pubblicitaria a banner che generava più di 4 milioni di euro tramite campagne aggressive, gran parte delle quali tramite pop-up pornografici, suscitando ulteriore preoccupazione perché molti utenti erano minorenni. Oltre all'impatto finanziario e reputazionale più evidente sui canali ufficiali e sugli editori editoriali locali, gli annunci eccessivi della piattaforma hanno anche danneggiato l'esperienza utente e potrebbero aver danneggiato la percezione delle opere manga ospitate lì.

Manga e fumetti potrebbero vivere una nuova era d'oro, a giudicare dalla straordinaria creatività che si trova a livello globale e dal grande interesse e seguito che suscitano nelle comunità odierne, e noi come Gamereactor possiamo testimoniarlo dopo aver partecipato a importanti eventi della cultura pop come COMICON Napoli e San Diego Comic-Con Málaga lo scorso anno, dove abbiamo parlato sia con fan che con artisti. Tuttavia, con l'ondata dei dispositivi digitali e nonostante l'accesso facile che offrono (come per gli e-book), la pirateria è rimasta purtroppo comune.