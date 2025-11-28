La polizia ucraina anticorruzione perquisisce la casa del principale collaboratore di Zelensky

HQ

Le agenzie anticorruzione ucraine hanno perquisito venerdì la casa di Andriy Yermak, influente capo di gabinetto di Volodymyr Zelensky, aggiungendo nuova tensione alla crisi politica di Kiev mentre il governo deve affrontare pressioni statunitensi per accettare i termini di un possibile accordo di pace con la Russia. Yermak ha confermato la perquisizione e ha detto di collaborare pienamente.

L'Ufficio Nazionale Anticorruzione e l'Ufficio del Procuratore Specializzato in Anticorruzione hanno dichiarato che l'operazione è stata autorizzata e collegata a un'indagine in corso. Le agenzie hanno recentemente aperto un'importante indagine su un sospetto schema di tangenti da 100 milioni di dollari che coinvolge ex funzionari della compagnia statale di energia atomica.

Yermak, alleato di lunga data di Zelensky, non è stato nominato sospettato, ma le richieste di licenziamento sono cresciute all'interno dell'opposizione e di alcune parti del partito al governo. La ricerca dovrebbe aumentare le tensioni politiche mentre Kiev affronta le bozze di termini di pace presentati da Washington che includono concessioni richieste dalla Russia.

I parlamentari dell'opposizione hanno criticato il ruolo di Yermak nelle negoziazioni e hanno esortato Zelensky a informare il parlamento sulle linee rosse del governo. Gli analisti affermano che questa mossa potrebbe indebolire la posizione di Yermak e aumentare la pressione su Zelensky affinché lo sostituisca.