La Polonia abbatte i droni russi dopo che "un numero enorme" ha violato lo spazio aereo

Ieri, la Polonia ha dichiarato che avrebbe chiuso il confine con la Bielorussia alla mezzanotte ora locale di giovedì a causa delle esercitazioni militari guidate dalla Russia che si svolgono in Bielorussia. Ora, la Polonia ha confermato di aver intercettato e distrutto un "numero enorme" di droni che hanno attraversato il suo territorio durante un assalto russo su larga scala all'Ucraina, definendo l'incidente un atto di aggressione contro un membro della NATO. Le autorità hanno chiuso gli aeroporti e hanno esortato i residenti in diverse regioni a rimanere in casa mentre i servizi di sicurezza rintracciavano più oggetti. Questa è la prima volta che un membro dell'alleanza ha intrapreso un'azione difensiva diretta contro i droni russi dall'inizio della guerra, sollevando preoccupazioni di un pericoloso precedente per l'Europa. Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!